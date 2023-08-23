Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Iğdır'da da hissedilen depremde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Iğdır'da da hissedilen depremde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Doğubayazıt olarak açıkladığı deprem saat 21.22'de oldu. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Doğubayazıt'ın yanısıra Diyadin ilçesi ile Iğdır'da da hissedildi. Deprem Doğubayazıt ve çevresinde bir olumsuzluğa sebep olmadı.

Bu arada depremin hissedildiği Diyadin ilçesinde vatandaşlar, depremin ardından evlerinin bahçesine çıktı. Bazı vatandaşlar da araçlarında bekledi.(DHA)