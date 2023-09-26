Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesiyle Azerbaycan ordusu, 30 yılın ardından Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti. Bayrağı diken Azerbaycan askerleri bayrağı diktiği anı ölümsüzleştirerek, 'Üç renkli Azerbaycan bayrağı Ağdere şehrinin merkezinde dalgalanıyor. Karabağ Azerbaycan'dır' dedi.
- Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
BAKÜ - Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesiyle Azerbaycan ordusu, 30 yılın ardından Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.
Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından Azerbaycan askerlerini Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti. Azerbaycan bayrağının Ağdere şehrine dikilmesinin anları gündem oldu. Bayrağı diken Azerbaycan askerleri bayrağı diktiği anı ölümsüzleştirerek, "Üç renkli Azerbaycan bayrağı Ağdere şehrinin merkezinde dalgalanıyor. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.