Ağdam'da Toplu Mezar Bulundu

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış Ağdam bölgesinde toplu mezar bulundu. En az 4 kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılarının, karayolu kenarındaki toplu mezara gömüldükleri ifade edildi.

Ağdam ilinin Sarıcalı köyü civarında savaş sonrası yapılan mayın temizleme çalışmalarında 4 kişiye ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu. Yetkililer bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayıp işgalden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarların toplamda 8'e ulaştığını ifade etti.