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Afyonkarahisar Dinar ilçesinde Kur'an kursu açıldı

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Dinar ilçesinde protokol üyelerinin katılımıyla bir Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi. Hayırseverlerin desteğiyle yapılan kurs, İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nun duasıyla hizmete girdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Kur'an kursunun açılışı protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve beraberinde heyet İmam Hatip Camiinin yanındaki binada hizmet verecek olan Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi. Hayırseverlerin desteği ile yapılan Kur'an kursunda İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nun yaptığı dua ile birlikte kurdele kesimi yapıldı. Kaymakam Duru kursun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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