Afrikalı liderler, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Kiev'de

Yedi Afrika ülkesinden üst düzey isimler, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesinde arabuluculuk yapmak üzere Kiev'e geldi. Afrikalı liderler, Kiev-Moskova arasında ateşkes ve barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmak üzere ilk olarak Ukrayna'ya geldi. Liderler, barış anlaşması için uzlaşma önerilerinde bulunmak üzere ilerleyen saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek, yarın da St.Petersburg'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Yedi Afrika ülkesinden üst düzey isimler, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesinde arabuluculuk yapmak üzere Kiev'e geldi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani ile Uganda, Mısır ve Kongo Cumhuriyeti'nden üst düzey isimler, Ukrayna ile Rusya arasındaki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesini hedefleyen "Afrika Barış Misyonu" çerçevesinde iki ülkeye ziyaret gerçekleştiriyor. Afrikalı liderler Kiev-Moskova arasında ateşkes ve barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmak üzere ilk olarak Ukrayna'ya geldi. Liderler, başkent Kiev'deki Nemishaeve tren istasyonunda Ukrayna'nın Afrika ve Orta Doğu Özel Elçisi Maksym Subhk ile Güney Afrika'nın Kiev Büyükelçisi Andre Groenewald tarafından karşılandı.

Liderlerin Kiev'deki ilk durağı Bucha

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa başkanlığındaki heyet, savaşın başında en yoğun çatışmaların yaşandığı ve 458 sivilin cansız bedeninin bulunduğu Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha'yı ziyaret etti. Sivillerin defnedildiği St. Andrew Ortodoks Kilisesi'nin arkasındaki toplu mezara gelen Afrikalı liderler, düzenlenen anma törenine katıldı.

Liderler, barış anlaşması için uzlaşma önerilerinde bulunmak üzere ilerleyen saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek, yarın da St.Petersburg'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Kiev'de hava saldırısı alarmı

Afrikalı liderlerin ziyareti sırasında Kiev'de 2 patlama meydana gelirken, hava saldırısı alarmı verildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Podil semtinde patlamalar olduğunu, başkentin füzeyle hedef alındığını duyurdu. Ukraynalı diplomat Olexander Scherba ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi sirenler çalıyor. Putin, Kiev'de Afrikalı liderleri karşılıyor. Umarım bugün Ukrayna'yı ziyaret eden Güney Afrika Devlet Başkanı, bombalanmanın ne demek olduğunu hatırlar. Şu anda Batı'nın gönderdiği silahlar da onun hayatını kurtarmaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Liderler "güven arttırıcı önlemler" önerecek

Afrikalı liderlerin ziyaretleri sırasında iki ülke arasında arabuluculuk yapmak "güven arttırıcı önlemler" önerebileceği belirtiliyor. Önlemlerin yer aldığı "çerçeve belgenin" amacının, barışın önemini vurgulamak ve tarafları diplomasi öncülüğündeki bir müzakere sürecini kabul etmeye teşvik etmek olduğu ifade ediliyor.

Güven arttırıcı önlemler arasında Rus birliklerinin geri çekilmesi, taktik nükleer silahların Belarus'tan kaldırılması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'i hedef alan tutuklama emrinin askıya alınması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi gibi maddeler yer alıyor. - KİEV