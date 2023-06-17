Afrika liderleri Putin'le görüşecek

Afrika ülkelerinin oluşturduğu barış inisiyatifi heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Heyette, Afrika Birliği Dönem Başkanı Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Kongo ve Uganda devlet başkanlarının temsilcileri yer alıyor. Savaşın yol açtığı tahıl ve enerji krizinden doğrudan etkilenen Afrika ülkeleri, tarafsız bir tutum sergilerken, ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya destek vermekle suçluyor.

Afrika ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için oluşturduğu barış inisiyatifi heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelen heyet, bugün St. Petersburg'da Putin'le buluşacak.

Heyette, Afrika Birliği Dönem Başkanı Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Kongo ve Uganda devlet başkanlarının temsilcileri yer alıyor.

Savaşın yol açtığı tahıl ve enerji krizinden doğrudan etkilenen Afrika ülkeleri, tarafsız bir tutum sergilerken, ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya destek vermekle suçluyor.

Zelenskiy, Rusya'nın çekilmesi isteğini tekrarladı

Ukrayna'da dün yapılan görüşmede Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin topraklarındayken herhangi bir görüşmeye izin vermenin savaşı dondurmak anlamına geldiğini net şekilde söylediğini ifade etmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa da savaşın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirmişti.

Komorlar Birliği, Mısır, Senegal, Uganda, Zambiya ve Güney Afrika liderleri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sonlanması için barış misyonu kurmuştu.