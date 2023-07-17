Afrika Boynuzu'ndaki Kuraklık 2,7 Milyon İnsanı Yerinden Etti

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika Boynuzu bölgesindeki kuraklık koşullarının yaklaşık 2,7 milyon insanı yerinden ettiğini bildirdi. Somali, Etiyopya ve Kenya'da yaşanan kuraklık nedeniyle yüz binlerce mültecinin gelmesi bölgedeki gıda güvensizliğini arttırdı.

ADDİS ABABA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika Boynuzu bölgesindeki kuraklık koşullarının yaklaşık 2,7 milyon insanı yerinden ettiğini bildirdi.

WFP Pazar günü açıkladığı bölgesel durum güncelleme raporunda, Somali'de 1,7 milyon, Etiyopya'da 516.000 ve Kenya'da 466.000 kişinin kuraklık nedeniyle yerlerinden olduğunu belirtti.

WFP raporu ayrıca, üç ülkenin kuraklıktan etkilenen bölgelerine yüz binlerce mültecinin gelmesinin bölgedeki gıda güvensizliğini daha da arttırdığını ortaya koydu.

WFP raporunda, "Afrika Boynuzu bölgesi, 2020'nin sonlarından bu yana üst üste normalin altında yağış alan mevsimlerin ardından şiddetli meteorolojik kuraklık yaşadı ve bu durum tarım, hayvancılık, bitki örtüsü, su kaynakları, geçim kaynakları ve otlatma kaynaklarını etkiledi" denildi.

BM ajansı, Afrika Boynuzu bölgesindeki uzun süreli kuraklığın 23,4 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşamasına ve 5,1 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmesine neden olduğunu tahmin ediyor.

WFP bu yılın başlarında, Mart-Mayıs 2023 arasında bir başka az yağışlı yağmur mevsiminin yaşanmasının Afrika Boynuzu bölgesindeki topluluklar için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuştu.