Afrika Boynuzu'nda sel ve kuraklık birleşimi insani durumu vahimleştiriyor

Uluslararası Göç Örgütü, Afrika Boynuzu'nun, bölgenin bazı kesimlerinde şiddetli sellere neden olan yoğun yağışlar ve devam eden kuraklık birleşiminden etkilendiğini bildirdi. Sel sularının yüksek oranda yetersiz beslenme nedeniyle zayıf düşmüş bir nüfus arasında kolera gibi su kaynaklı hastalık riskini arttırdığı belirtildi.

ADDİS ABABA, 7 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, Afrika Boynuzu'nun, bölgenin bazı kesimlerinde şiddetli sellere neden olan yoğun yağışlar ve devam eden kuraklık birleşiminden etkilendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü, Pazartesi günü gece saatlerinde yayımladığı son durum güncellemesinde, sel sularının yüksek oranda yetersiz beslenme nedeniyle zayıf düşmüş bir nüfus arasında kolera gibi su kaynaklı hastalık riskini arttırdığını belirtti.

Yayımlanan durum güncellemesinde, "Kitlesel yerinden edilmelere, yaygın hayvan ölümlerine ve yıkıcı bir gıda ile su krizine yol açan beş az yağışlı yağmur mevsiminin ardından Nisan ayında Afrika Boynuzu bölgesi devam eden kuraklık ve bazı kesimlerde şiddetli sellere neden olan yoğun yağışların birleşiminden etkilendi" denildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, Nisan ayı ortasına kadar Etiyopya'daki kolera salgını, Ocak ayından bu yana iki katına çıkan 4.000'den fazla vaka ve 71 ölümle birlikte çeşitli bölgelerde endişe verici bir oranda yayılmış durumda.

BM'nin göç örgütü, Somali'de de yeni kolera salgınlarının bildirildiğini kaydetti. Kurum, yağmurların su kaynaklarını doldurarak ve bitki örtüsü ve daha iyi tarımsal koşullar sağlayarak bir miktar rahatlamayı mümkün kılmasına rağmen, bölgedeki yetersiz beslenme seviyelerinin yüksek bir noktaya ulaştığı konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada "Sürdürülen ve artırılan yardımlar sayesinde kıtlık önlenmiş olsa da, insani durum son derece vahim olmaya devam ediyor ve daha fazla artırılmış çok sektörlü yardıma ve bağışçı desteğine acilen ihtiyaç duyuluyor" denildi.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, daha fazla artırılmış çok sektörlü yardıma ve bağışçı desteğine ihtiyaç duyulan alanlar arasında su, sanitasyon ve hijyen ile sağlık desteği yer alıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, özellikle Etiyopya, Kenya ve Cibuti'deki finansmanların ciddi şekilde yetersiz olduğunu vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütü, 2022'nin Ocak ayından bu yana Somali ve Etiyopya'daki kuraklık müdahalesini önemli ölçüde artırdığını ve 3,7 milyondan fazla insana ulaştığını kaydetti.