Afrika Boynuzu'nda Devam Eden Yağışlar Sonucu 270 Kişi Hayatını Kaybetti

Afrika Boynuzu'nda devam eden yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 270 kişi hayatını kaybederken, 900.000'den fazla kişi de yerinden oldu. Kenya, Etiyopya ve Somali'nin mevcut El Nino yağmurları ve Hint Okyanusu Dipolü hava olaylarından en çok etkilenen ülkeler olduğu belirtildi.

NAİROBİ, 30 Kasım (Xinhua) -- Afrika Boynuzu'nda devam eden yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 270 kişi hayatını kaybederken, 900.000'den fazla kişi de yerinden oldu.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi İklim Tahmin ve Uygulama Merkezi (ICPAC) tarafından Çarşamba günü açıklanan raporda, Kenya, Etiyopya ve Somali'nin mevcut El Nino yağmurları ve Hint Okyanusu Dipolü hava olaylarından en çok etkilenen ülkeler olduğu belirtildi. Bir ayı aşkın süredir devam eden iklim kaynaklı yağmurlardan dolayı en ağır bedeli ise Somali ve Kenya'nın ödediği kaydedildi.

ICPAC raporunda, "Afrika Boynuzu şu anda El Nino ile ilişkilendirilen yoğun yağış ve sellerle karşı karşıya. Bu durum Somali, Kenya ve Etiyopya'da hem insanların hem de hayvanların hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yerinden olmasına yol açtı" ifadesi kullanıldı.

Yerel yetkililer, şiddetli hava koşulları nedeniyle Somali'de yaklaşık 100, Kenya'da 120 ve Etiyopya'da 46 kişinin öldüğünü bildirdi.

ICPAC, Somali'nin 700.000 kişi ile en yüksek sayıdaki yerinden edilmiş nüfusa sahip olduğunu, onu 136.000 kişi ile Kenya ve yaklaşık 50.000 kişi ile Etiyopya'nın izlediğini belirtti.

ICPAC'a göre sellerden etkilenen toplam nüfusun Somali'de 1,5 milyonu, Kenya'da 950.000'i ve Etiyopya'da 101.890'ı aştığı tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca üç ülkede seller nedeniyle tarım arazilerinin büyük ölçüde tahrip olduğu belirtildi.