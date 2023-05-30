Afrika Birliği, Sudan Krizi için 3. olağanüstü toplantısını yapacak

Afrika Birliği, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların son bulması ve krizin çözümü için yarın 3. olağanüstü toplantısını yapacak. Ülkedeki mevcut durumun ve Sudan'daki çatışmanın çözümü için izlenen yol haritasının ele alınacağı toplantıya Birleşmiş Milletler (BM), Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerin temsilcileri katılacak.

Afrika Birliği, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların son bulması ve krizin çözümü için yarın 3. olağanüstü toplantısını yapacak.

Afrika Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan Krizi Genişletilmiş Mekanizması'nın 3. toplantısını yarın Etiyopya'da gerçekleştirecek.

Ülkedeki mevcut durumun ve Sudan'daki çatışmanın çözümü için izlenen yol haritasının ele alınacağı toplantıya Birleşmiş Milletler (BM), Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerin temsilcileri katılacak.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed, Sudan'ın komşu ülkelerine temsilci göndererek sorunun çözümü için ortak bir yaklaşım yolu arayacak.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yılda tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirten BM, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.