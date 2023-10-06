Afrika Birliği, Somali'nin barış gücünün geri çekilmesini 3 ay erteleme talebini destekliyor

Afrika Birliği (AfB), Somali'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu ülkedeki barış gücünün geri çekilmesini 3 ay erteleme talebini desteklediğini duyurdu.

AfB'den yapılan açıklamada, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Somali'ye destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede Somali'nin, Afrika Birliği Geçiş Misyonunun (ATMIS) ülkeden çekilmesinin 3 ay süreyle ertelenmesi çağrısının desteklendiği belirtildi.

Somali hükümeti geçen ay Eş-Şebab'a karşı mücadelede ATMIS gücünün ülkeden çekilmesinin 3 ay süreyle ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.