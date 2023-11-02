Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Etiyopya'da yapılan barış anlaşmasının yıl dönümünde tarafları barışı sürdürmeye çağırdı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya'da yapılan barış anlaşmasının yıl dönümünde tarafları barışı sürdürmeye çağırdı. Muhammed, anlaşmanın en önemli maddesi olan 'silah bırakanların sosyal hayata entegrasyonu' kısmına geçildiğini belirtti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya'da yapılan barış anlaşmasının yıl dönümünde tarafları barışı sürdürmeye çağırdı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Kasım 2022'de Etiyopya hükümeti ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında barış anlaşmasının, Afrika sorunlarına Afrika çözümleri yaklaşımı sonucunda imzalandığını hatırlattı.

Şimdiye dek silahların devri, geçiş hükümetinin kurulması, eğitim ve ticaretin yeniden başlaması gibi adımların başarılı şekilde atıldığını vurgulayan Muhammed, anlaşmanın en önemli maddesi "silah bırakanların sosyal hayata entegrasyonu" kısmına geçildiğini belirtti.

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da imzalanan anlaşmanın, Afrika Birliği ve ülkelerinin çabalarıyla imzalandığına işaret eden Muhammed, Birliğin çözülmeyi bekleyen sorunların üstesinden gelmek için yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Ülkede yıllarca iktidarın ortaklarından olan TPLF ve ordu arasında 2020'de çıkan çatışmalar, Kasım 2022'de son bulmuştu.

Barış anlaşması gereğince bölgede seçimlerin yenilenmesi gerekiyor.