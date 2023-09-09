Afrika Birliği G20'ye Daimi Üye Olarak Seçildi

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, AfB'nin G20'ye daimi üye olarak seçilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Mahamat, G20 üyelik kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti. AfB'nin G20'ye tam üyeliğini uzun süredir savunduklarını kaydeden Mahamat, 'Üyelik, kıtanın savunma ve küresel zorluklarla başa çıkması konusunda büyük bir katkı sunacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.