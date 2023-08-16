Afrika Birliği, Etiyopya'daki Çatışmaların Durdurulmasını İstedi

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın Amhara bölgesinde devam eden çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların yakından takip edildiği ve tarafların barışçıl bir çözüm için diyaloğa girmesi gerektiği vurgulandı.

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın Amhara bölgesinde ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı.

AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat tarafından yapılan yazılı açıklamada Etiyopya'nın Amhara bölgesinde devam eden çatışmaların yakından ve büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Etiyopya'nın anayasal düzenine, toprak bütünlüğüne, birliğine ve ulusal egemenliğine olan sıkı bağlılığın vurgulandığı açıklamada, "Başkan, tarafları çatışmayı derhal durdurmaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya şiddetle davet ediyor. Ayrıca tarafları, barışçıl bir çözüme ulaşmak için diyaloğa girmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken "Fano" adını taşıyan milis grup orduyla çatışmaya devam etmişti.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta OHAL ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden 10 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.