Afrika Birliği Başkanı Nijer'deki Darbe Girişimini Kınadı

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Nijer'deki darbe girişimini kınayarak 'bu girişime son verilmesi' çağrısında bulundu. Mahamat, Nijer'deki cumhuriyet kurumlarının istikrarını baltalayacak bu girişimin şiddetle kınandığını belirtti.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Nijer'deki darbe girişimini kınayarak "bu girişime son verilmesi" çağrısında bulundu.

AfB Komisyonu Başkanı Mahamat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nijer'deki cumhuriyet kurumlarının istikrarını baltalayacak bu girişimin şiddetle kınandığını belirtti.

Girişime son verilmesi çağrısında bulunan Mahamat, başta Nijer halkı olmak üzere uluslararası toplumu da olayı kınamaya davet etti.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoymuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Bazoum'a karşı yapılan darbe girişimini kınamıştı.