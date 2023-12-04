AFP: Çok sayıda İsrail tankı Gazze'nin güneyine girdi

İsrail tankları, Gazze Şeridi'nin güneyine girdi. Görgü tanıkları, Han Yunus yakınlarında düzinelerce İsrail tankının bölgeye girdiğini ve ayrıca zırhlı personel taşıyıcılar ile buldozerlerin görüldüğünü bildirdi. Ayrıca, tankların Selahaddin yolunu keserek bölgeden geçen araçlara ve insanlara ateş açtığı belirtildi

Görgü tanıkları, düzinelerce İsrail tankının Gazze Şeridi'nin güney kısmına girdiğini söyledi.

Görgü tanıklarının AFP'ye verdiği bilgiye göre düzinelerce İsrail tankı Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güney kesimine Han Yunus yakınlarında girdi. Zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerler de görüldü.

59 yaşındaki Amin Abu Hawli, İsrail araçlarının Han Yunus yakınlarındaki El Karara köyündeki Filistin topraklarının "iki kilometre (1,2 mil) içinde" olduğunu söyledi.

34 yaşındaki Muaz Muhammed, İsrail tanklarının şeridin kuzeyinden güneyine uzanan Selahaddin yolunun güney kısmında bulunduğunu söyledi.

"Selahaddin yolunu her iki taraftan tutuyorlar ve şimdi Deir el-Balah ile Han Yunus arasındaki yolu kesiyorlar, bölgeden geçmeye çalışan arabalara ve insanlara mermiler ve tank mermileri atıyorlar" dedi.

Bu sabah Han Yunus'a hava saldırısı düzenlendiği yönünde haberler geldi.

Gazze'de yaklaşık 1,8 milyon insan, yani nüfusun kabaca %75'i, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatı nedeniyle evlerinden edildi ve bu durum insani bir kriz yarattı.