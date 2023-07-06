Afganistan, uluslararası toplumu yarım kalan projeleri tamamlamaya çağırıyor

KABİL, 6 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'daki geçici hükümet, uluslararası toplumu yarım kalan projeleri tamamlamaya çağırdı. Söz konusu projeler, 2021'in Ağustos ayında ABD öncülüğündeki yabancı birliklerin savaşın yerle bir ettiği ülkeden çekilmesiyle durmuştu.

Afganistan'da yerel yayın yapan özel televizyon kanalı TOLOnews'in Perşembe günkü haberine göre Başbakan Vekili Mevlevi Zakir, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkan Vekili Scott Smith ile yaptığı görüşmede uluslararası toplumdan Afganistan'da yarım kalan projelerini tamamlamasını istedi.

Haberde tamamlanmamış projeler hakkında ayrıntı verilmese de, çoğunlukla Dünya Bankası tarafından finanse edilen bu projelerin maliyetinin 850 milyon ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

2021'in Ağustos ayında yönetimi devralan geçici Afgan hükümeti, yoksulluk da dahil olmak üzere büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı.