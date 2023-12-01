Afganistan'ın Pekin Büyükelçisi Göreve Başladı
Afganistan'da Taliban hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, ülkesinin Pekin Büyükelçisi olarak göreve başladı. Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Afganistan'da Taliban hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, ülkesinin Pekin Büyükelçisi olarak göreve başladı.
Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Sözcü Mücahid, Bilal Kerimi'nin Afganistan geçici hükümetinin Pekin Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı.
Mücahid, Kerimi'nin Çin Dışişleri Bakanlığı yetkililerine güven mektubunu sunarak göreve başladığını söyledi.
Bilal Kerimi, sözcü Mücahid'in yardımcılığı görevini yürütüyordu.