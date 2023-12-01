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Afganistan'ın Pekin Büyükelçisi Göreve Başladı

1 Aralık 2023 15:05 Son Güncelleme: 15:07 Abone Ol

Afganistan'da Taliban hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, ülkesinin Pekin Büyükelçisi olarak göreve başladı. Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.