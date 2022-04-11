Afganistan'ın Kandahar Vilayetinde Bir Arı Çiftliği
Xinhua - Dünya
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KANDAHAR, 11 Nisan (Xinhua) — Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuşan arıcı Abdul Bari, "Arı çiftliği işletmek tatmin edici ve karlı bir iş. Çiftliğimde saf bal üretiliyor. Bu karlı bir sektör ve bu nedenle arı yetiştirip, bal toplayıp, yerel pazarlara satmak birçok çiftçiye cazip geliyor" diyor.
KANDAHAR, 11 Nisan (Xinhua) — Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuşan arıcı Abdul Bari, "Arı çiftliği işletmek tatmin edici ve karlı bir iş. Çiftliğimde saf bal üretiliyor. Bu karlı bir sektör ve bu nedenle arı yetiştirip, bal toplayıp, yerel pazarlara satmak birçok çiftçiye cazip geliyor" diyor.
Xinhua / Dünya