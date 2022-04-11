Afganistan'ın Kandahar Vilayetinde Bir Arı Çiftliği - Haberler

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Afganistan'ın Kandahar Vilayetinde Bir Arı Çiftliği

Xinhua - Dünya
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Afganistan'ın Kandahar Vilayetinde Bir Arı Çiftliği

KANDAHAR, 11 Nisan (Xinhua) — Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuşan arıcı Abdul Bari, "Arı çiftliği işletmek tatmin edici ve karlı bir iş. Çiftliğimde saf bal üretiliyor. Bu karlı bir sektör ve bu nedenle arı yetiştirip, bal toplayıp, yerel pazarlara satmak birçok çiftçiye cazip geliyor" diyor.

KANDAHAR, 11 Nisan (Xinhua) — Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuşan arıcı Abdul Bari, "Arı çiftliği işletmek tatmin edici ve karlı bir iş. Çiftliğimde saf bal üretiliyor. Bu karlı bir sektör ve bu nedenle arı yetiştirip, bal toplayıp, yerel pazarlara satmak birçok çiftçiye cazip geliyor" diyor.

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir arı çiftliğindeki arılar, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir arı çiftliğindeki arılar, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir arı çiftliğinde çalışan arıcılar, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir arı çiftliğinden toplanmış bir kavanoz bal, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Afganistan, Kandahar, Nisan, Dünya, Haberler

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