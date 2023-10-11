Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremde 80 kişi yaralandı

HERAT, 11 Ekim (Xinhua) -- İsminin Murad olduğunu söyleyen bir doktorun verdiği bilgilere göre, Çarşamba günü Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 80 kişi yaralandı.

Bölge sakinleri, yaralıların çoğunun Rubat Sangi ilçesindeki hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Cumartesi günü Herat ile komşu Badgis ve Farah vilayetlerinde meydana gelen iki şiddetli deprem ve artçı sarsıntılarda 2.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi ise yaralanmıştı.