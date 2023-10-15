Afganistan'ın Herat kentinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Herat kentinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Deprem sonrası yıkım veya can kaybı henüz bilinmiyor.
KABİL (İHA)- Afganistan'ın Herat kentinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Herat kentinden 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Deprem sonrası yıkım veya can kaybı henüz bilinmiyor. - KABİL