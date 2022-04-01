Afganistan'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 Çocuk Öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 Çocuk Öldü

Xinhua - Dünya
 - Güncelleme:
Afganistan'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 Çocuk Öldü

LEŞKERGAH, 1 Nisan (Xinhua) — Marja ilçesindeki bir kamp alanında yerel saatle sabah 09.00'da bir grup çocuğun oyuncak benzeri bir cihaz bulup onunla oynaması sonucu can kaybının yaşandığı patlama meydana geldi. Haber ajansının haberine göre cihaz patladı ve beş çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, biri kız çocuğu olmak üzere iki çocuk da yaralandı. Afganistan, en […]

LEŞKERGAH, 1 Nisan (Xinhua) — Marja ilçesindeki bir kamp alanında yerel saatle sabah 09.00'da bir grup çocuğun oyuncak benzeri bir cihaz bulup onunla oynaması sonucu can kaybının yaşandığı patlama meydana geldi. Haber ajansının haberine göre cihaz patladı ve beş çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, biri kız çocuğu olmak üzere iki çocuk da yaralandı.

Afganistan, en çok mayının bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor. Kırk yılı aşkın süredir devam eden savaştan arta kalan patlamamış mühimmatlar nedeniyle, ülkede çoğunluğu çocuk olmak üzere insanlar hayatını kaybediyor veya sakat kalıyor.

Xinhua / Dünya

Afganistan, Patlama, Nisan, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title