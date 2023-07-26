Afganistan'ın doğusunda sel felaketi: 9 ölü, 7 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Pervan vilayetinde yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 9 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı. Oluşan selde birçok ev, tarım arazisi ve yol zarar gördü.

ÇARİKAR, 26 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Pervan vilayetinde yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 9 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Vilayet yönetimi sözcüsü Sayed Hikmetullah Shamim, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların Salı günü öğleden sonra Siagard ve Shimorti ilçelerindeki birkaç köyde sele neden olduğunu kaydetti. Shamim, oluşan sel nedeniyle 200 konut, 1.000 dönüm tarım arazisi, 36 kilometre uzunluğundaki yol ile bazı su kanallarının zarar gördüğünü ve çok sayıda hayvanın da öldüğünü bildirdi.

Afgan meteoroloji yetkililerinin tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde ülkenin bazı bölgelerinde daha fazla yağış ve sellerin yaşanması bekleniyor.