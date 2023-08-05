Afganistan'ın Badahşan vilayetinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Badahşan'ın Curm ilçesi olarak belirlendi ve depremin derinliği 207 kilometre olarak açıklandı. Komşu ülkelerde de hissedilen depremde can kaybı veya hasar bilgisi henüz verilmedi.