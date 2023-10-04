Afganistan Hudut Güçlerinin Açtığı Ateş Sonucu 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletindeki "Chaman Sınır Kapısı'nda" Afganistan hudut güçlerinin açtığı ateş sonucunda 1'i çocuk 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Chaman Sınır Kapısı'nda Afganistan hudut güçlerinin Pakistan'dan bu ülkeye yaya olarak geçenlere sebepsiz ve hedef gözetmeksizin ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Afgan sınır güçlerinin ateşinde 1'i çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Pakistan sınır güçlerinin masum yolcular sebebiyle Afganistan güçlerine herhangi bir karşılık vermediği ifade edilen açıklamada, eylemin nedeninin soruşturulması ve suçlunun Pakistan makamlarına teslim etmesi için Afgan yetkililerle iletişime geçildiği vurgulandı.

Açıklamada, Taliban yönetiminden birlikleri üzerinde kontrol uygulaması ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla sorumlu davranmaları için güvenlik güçleri üzerinde disiplin sağlamasının beklendiği belirtildi.

Afganistan, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı

Afganistan makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgesinde zaman zaman gerginlik artıyor.

İki ülke arasında 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası bulunuyor. Torkham ve Chaman sınır kapıları, en yoğun sınır kapıları olarak öne çıkıyor.

İslamabad yönetimi, Torkham sınırını, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül'de kapatmıştı. İki ülke arasındaki görüşmelerin ardından sınır kapısı 15 Eylül'de yeniden açılmıştı.