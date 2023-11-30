Afganistan, Guantanamo'da tutulan Afgan mahkumun serbest bırakılmasını istiyor

Afganistan'ın geçici hükümeti, Guantanamo Körfezi gözaltı kampında tutulan tek Afgan mahkum Abdul Rahim'in serbest bırakılmasını talep ediyor. Rahim'in oğlu da Amerikalılardan babasını serbest bırakmalarını istedi.

KABİL, 30 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın geçici hükümeti Washington'dan, kötü şöhretli Guantanamo Körfezi gözaltı kampında tutulan tek Afgan mahkumu serbest bırakmasını istedi.

Yerel Tolonews TV kanalının Perşembe günkü haberine göre, Afgan geçici hükümetinin baş sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Abdul Rahim'in serbest bırakılması için ABD ile temas halindeyiz. O Guantanamo'da kaderine terk edilmiş tek Afgan. Kendisi masum ve serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Habere göre, son 17 yıldır Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı kampında tutulan Abdul Rahim, Pakistan'ın Lahor kentinde tutuklanmış ve Guantanamo Körfezi deniz üssündeki ABD askeri hapishanesine nakledilmişti.

Abdul Rahim'in oğlu Mohammad Daud, Tolonews'e yaptığı açıklamada babası tutuklandığında iki aylık olduğunu belirterek, Amerikalılardan babasını serbest bırakmalarını istedi.