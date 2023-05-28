Afganistan Dışişleri Bakan Vekili, İran ile Diyaloğa Başvurulması Gerektiğini Söyledi

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emir Han Muttaki, İran'ın Afganistan Büyükelçisi Hasan Kazemi Kumi ile yaptığı görüşmede Kabil ve Tahran arasındaki sorunların çözümü için diyaloğa başvurulması gerektiğini söyledi.

KABİL, 28 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emir Han Muttaki, İran'ın Afganistan Büyükelçisi Hasan Kazemi Kumi ile yaptığı görüşmede Kabil ve Tahran arasındaki sorunların çözümü için diyaloğa başvurulması gerektiğini söyledi.

Afganistan menşeli televizyon kanalı Tolonews'ün Pazar günkü haberine göre, iki yetkili görüşmede İran'ın Helmand Nehri üzerindeki su haklarını ele aldı. Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muttaki görüşmede Kabil ve Tahran'ın ilgili meseleleri "diyalog ve anlayış" yoluyla çözebileceğini vurguladı.

Afganistan ve İran arasında 1972 yılında imzalanan bir anlaşmaya göre Kabil, Helmand Nehri suyunun komşu İran'a akmasına izin vermekle yükümlü.

Tahran, Kabil'i İran'ın su akışındaki payını vermemek için bahaneler uydurmakla suçlarken, Afgan tarafı ise bu iddiayı reddediyor ve devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesinin gerilediğini savunuyor.

Muttaki'nin Kabil ve Tahran arasındaki sorunların çözümüne ilişkin açıklamaları, iki ülkenin sınır güçleri arasındaki çatışmaların yaşandığı bir dönemde geldi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Nafi Takour, Cumartesi günü Afganistan'ın batısındaki Nimroz vilayeti sınırında çıkan çatışmada Afgan tarafından bir kişinin ve İran'dan bir kişinin öldüğünü duyurmuştu.