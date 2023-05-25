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Afganistan'daki Sellerde 4 Kişi Yaşamını Yitirdi

Afganistan'daki Sellerde 4 Kişi Yaşamını Yitirdi

Dünya Haberleri

Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinde meydana gelen şiddetli yağış ve ani sellerde dört kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'daki Sellerde 4 Kişi Yaşamını YitirdiAfganistan'ın batısındaki Gur vilayetinde şiddetli yağışlar ve ani sellerden etkilenen bölge, 24 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

GHOR, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinin yerel yönetim sözcüsü Mevlevi Abdul Vahid Hamas, Salı günü şiddetli yağışlar ve ani sellerde dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas, sel baskınlarının çok sayıda evin yıkılmasına ya da ağır hasar görmesine neden olduğunu ifade etti.

Savaşın yıkıma uğrattığı Afganistan'ın özellikle kırsal bölgelerinde, çoğunlukla kilden inşa edilen konutlar doğal afetlere karşı dayanıklı olamıyor ve sağanak yağış veya seller sırasında kolaylıkla yıkılıyor.

Afganistan'daki Sellerde 4 Kişi Yaşamını YitirdiAfganistan'ın batısındaki Gur vilayetinde şiddetli yağışlar ve ani sellerden etkilenen bölge, 24 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Afganistan'daki Sellerde 4 Kişi Yaşamını YitirdiAfganistan'ın batısındaki Gur vilayetinde şiddetli yağışlar ve ani seller sonucu hasar gören bir ev, 24 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Afganistan'daki Sellerde 4 Kişi Yaşamını YitirdiAfganistan'ın batısındaki Gur vilayetinde şiddetli yağış ve ani sellerden etkilenen bölgede toplanan insanlar, 24 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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