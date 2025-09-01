Afganistan'daki Deprem İçin Dışişleri'nden Başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Celalabad şehri yakınındaki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı ve Afgan halkına taziyelerini iletti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın Celalabad şehri yakınında meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Afganistan'ın Celalabad şehri yakınlarında dün gece meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

