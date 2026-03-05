Bu görüntü İsrail'i fena kızdıracak! Resmen alay ettiler
İsrail'in İran'da yere çizilmiş Mi-17 helikopter silüetini gerçek sanarak vurduğunun ortaya çıkmasının ardından olay tartışma yaratırken, bugün Afganistan'da yollara ve pistlere uçak ile helikopter resimleri çizilmeye başlanması dikkat çekti.
- İsrail ordusunun İran'da vurduğunu iddia ettiği hedef, yere çizilmiş bir helikopter silüeti olduğu ortaya çıktı.
- Afganistan'da yollara ve pistlere büyük boyutlu uçak ve helikopter resimleri çizilmeye başlandığı görüldü.
- Uzmanlara göre bu tür çizimler, hava saldırılarında düşman kuvvetlerini yanlış hedeflere yönlendirmek için kullanılan askeri aldatma taktiklerinden biri.
İsrail ordusunun İran'da bir Mi-17 helikopterini vurduğunu iddia ettiği görüntüler dün büyük tartışma yaratmıştı. Yapılan incelemelerde hedefin gerçek bir helikopter olmadığı, yere çizilmiş bir yanıltıcı silüet olduğu ortaya çıkmıştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken olay askeri çevrelerde de dikkat çekmişti.
İsrail'in gerçek sanarak vurduğu hedefin yalnızca yere çizilmiş bir helikopter silüeti olduğunun anlaşılması, savaşta kullanılan aldatma yöntemlerini yeniden gündeme taşıdı.
AFGANİSTAN'DA BENZER YÖNTEM
Bu gelişmenin ardından bugün dikkat çeken bir görüntü Afganistan'dan geldi. Ülkede bazı bölgelerde yollara ve pistlere uçak ile helikopter resimleri çizilmeye başlandığı görüldü. Paylaşılan görüntülerde asfalt zemin üzerine büyük boyutlu uçak ve helikopter şekillerinin çizildiği dikkat çekti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı bunun İsrail'in İran'da yaşadığı olayla alay eden bir gönderme olabileceğini öne sürdü.
ASKERİ ALDATMA YÖNTEMİ
Uzmanlara göre bu tür çizimler savaşlarda zaman zaman kullanılan askeri aldatma taktiklerinden biri olarak biliniyor. Amaç, hava saldırıları sırasında düşman kuvvetlerini yanlış hedeflere yönlendirmek veya saldırı planlarını bozmak.
İran'da yere çizilmiş helikopter silüetinin vurulmasıyla başlayan tartışmaların ardından Afganistan'da ortaya çıkan bu görüntüler, savaşın psikolojik ve propaganda boyutunun da giderek büyüdüğüne işaret ediyor.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ise kullanıcılar arasında hem mizah konusu oldu hem de modern savaşta kullanılan aldatma yöntemlerine dair yeni bir tartışma başlattı.