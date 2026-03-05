Haberler

Bu görüntü İsrail'i fena kızdıracak! Resmen alay ettiler

Bu görüntü İsrail'i fena kızdıracak! Resmen alay ettiler Haber Videosunu İzle
Bu görüntü İsrail'i fena kızdıracak! Resmen alay ettiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in İran'da yere çizilmiş Mi-17 helikopter silüetini gerçek sanarak vurduğunun ortaya çıkmasının ardından olay tartışma yaratırken, bugün Afganistan'da yollara ve pistlere uçak ile helikopter resimleri çizilmeye başlanması dikkat çekti.

  • İsrail ordusunun İran'da vurduğunu iddia ettiği hedef, yere çizilmiş bir helikopter silüeti olduğu ortaya çıktı.
  • Afganistan'da yollara ve pistlere büyük boyutlu uçak ve helikopter resimleri çizilmeye başlandığı görüldü.
  • Uzmanlara göre bu tür çizimler, hava saldırılarında düşman kuvvetlerini yanlış hedeflere yönlendirmek için kullanılan askeri aldatma taktiklerinden biri.

İsrail ordusunun İran'da bir Mi-17 helikopterini vurduğunu iddia ettiği görüntüler dün büyük tartışma yaratmıştı. Yapılan incelemelerde hedefin gerçek bir helikopter olmadığı, yere çizilmiş bir yanıltıcı silüet olduğu ortaya çıkmıştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken olay askeri çevrelerde de dikkat çekmişti.

İsrail'in gerçek sanarak vurduğu hedefin yalnızca yere çizilmiş bir helikopter silüeti olduğunun anlaşılması, savaşta kullanılan aldatma yöntemlerini yeniden gündeme taşıdı.

AFGANİSTAN'DA BENZER YÖNTEM

Bu gelişmenin ardından bugün dikkat çeken bir görüntü Afganistan'dan geldi. Ülkede bazı bölgelerde yollara ve pistlere uçak ile helikopter resimleri çizilmeye başlandığı görüldü. Paylaşılan görüntülerde asfalt zemin üzerine büyük boyutlu uçak ve helikopter şekillerinin çizildiği dikkat çekti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı bunun İsrail'in İran'da yaşadığı olayla alay eden bir gönderme olabileceğini öne sürdü.

ASKERİ ALDATMA YÖNTEMİ

Uzmanlara göre bu tür çizimler savaşlarda zaman zaman kullanılan askeri aldatma taktiklerinden biri olarak biliniyor. Amaç, hava saldırıları sırasında düşman kuvvetlerini yanlış hedeflere yönlendirmek veya saldırı planlarını bozmak.

İran'da yere çizilmiş helikopter silüetinin vurulmasıyla başlayan tartışmaların ardından Afganistan'da ortaya çıkan bu görüntüler, savaşın psikolojik ve propaganda boyutunun da giderek büyüdüğüne işaret ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ise kullanıcılar arasında hem mizah konusu oldu hem de modern savaşta kullanılan aldatma yöntemlerine dair yeni bir tartışma başlattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır