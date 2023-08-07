Afganistan'da Yabancı Mahkumlar Hapishanede Tutuluyor

Afganistan'da yerel televizyon TOLOnews'in Pazartesi günkü haberine göre, Afgan hapishanelerinde aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu yabancı uyruklu mahkumlar bulunuyor. Mahkumlar güvenlik sebebiyle ve yasalarımızın ihlali gibi diğer konularla bağlantılı olarak hapiste tutuluyor. Tutukluların suçsuzlukları kanıtlanırsa serbest bırakılacaklarını, suçlu olanlar için ise bir çözüm bulunacağı belirtildi.

KABİL, 7 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'da yerel televizyon TOLOnews'in Pazartesi günkü haberine göre, Afgan hapishanelerinde aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu yabancı uyruklu mahkumlar bulunuyor.

Afganistan'da hapsedilen yabancıların tam sayısını açıklamayan geçici hükümetin baş sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Mahkumlar güvenlik sebebiyle ve yasalarımızın ihlali gibi diğer konularla bağlantılı olarak hapiste tutuluyor" dedi.

Mücahid, tutukluların suçsuzlukları kanıtlanırsa serbest bırakılacaklarını, suçlu olanlar için ise bir çözüm bulunacağını söyledi.

TOLOnews'in haberinde ve Mücahid'in açıklamalarında konuyla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

Basında yer alan haberlere göre Temmuz ayı sonunda ABD'li bir heyet, ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Katar'ın başkenti Doha'da, geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki başkanlığındaki Afgan yetkililerle bir araya gelmişti.¦