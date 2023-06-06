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Afganistan'da Vali Yardımcısı suikast sonucu hayatını kaybetti

Afganistan'da Vali Yardımcısı suikast sonucu hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, suikast sonucu hayatını kaybetti. Patlamanın intihar saldırısından kaynaklandığı belirtilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Badahşan Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Maazeddin Ahmedi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.15'te vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'ın Mahkeme Meydanı'ndaki patlamanın Vali Yardımcısı Ahmedi'nin bulunduğu aracı hedef aldığını duyurdu.

Ahmedi, patlama sonucu Badahşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi ile bir kişinin daha öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Patlamanın, intihar saldırısından kaynaklandığı belirtilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

9 Mart'ta Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin valilik binasında DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda, Taliban geçici hükümetinin Valisi Muhammed Davud Muzemmil yaşamını yitirmişti.

Taliban'ın, Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından DEAŞ, gerek Taliban mensuplarına gerekse sivillere yönelik saldırılarını artırmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Dünya

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