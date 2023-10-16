Afganistan'da Üçüncü Büyük Deprem: Bir Kişi Öldü, Yüzlerce Yaralı

Afganistan'ın batısındaki Herat şehri yakınlarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Önceki depremlerde ölenlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Taliban'ın deprem bölgesindeki çadır ihtiyacını karşılamada zorlanacağı düşünülüyor.

Afganistan’da son bir hafta içerisinde üçüncü kez büyük bir deprem yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) 6,3 büyüklüğündeki depremin merkezüssünün ülkenin batısındaki Herat şehri yakınları olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde en az bir kişinin öldüğünü duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, 100’den fazla kişinin de yaralanarak hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Geçen hafta yaşanan iki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) aktardığına göre önceki depremlerde ölenlerin yüzde 90’ından fazlası kadınlar ve çocuklardı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Afganistan Programı Başkanı Yahya Kalilah, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, ölü sayısının düşük olmasının beklendiğini, çünkü insanların halihazırda çadırlarda uyuduğunu söyledi.

İran sınırındaki Herat, ülkenin üçüncü büyük şehri.

Geçen hafta depremin vurduğu Zinda Jan da Herat’tan 40 km uzaklıkta.

Önceki depremlerde hasar görmüş çok sayıda ev bu depremde yerle bir oldu.

Köylüler, kürekler ve elleriyle enkaz altındaki kayıpları aradı.

Kalilah, “İnsanlar panik içinde ve travma geçirmiş durumda" dedi.

İnsanların kendilerini güvende hissetmediğini aktaran Kalilah, “Sizi temin ederim ki, kimse evinde uyumayacak” diye konuştu.

2021’den bu yana ülkenin yönetiminde bulunan Taliban’ın deprem bölgesindeki çadır ihtiyacını karşılamada zorlanacağı düşünülüyor.

Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana hükümete verilen yardımların durdurulduğu Afganistan, ekonomik krizle boğuşuyor.

Ülke, Avrasya ile Hint tektonik plakalarının kesişim noktasında bulunması sebebiyle sık sık depremlerle sarsılıyor.

Geçen yıl Haziran ayında Paktika şehrinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi de evsiz kalmıştı.