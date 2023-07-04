Afganistan'da Son 3 Ayda Doğal Afetlerde 151 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan genelinde, son 3 ayda meydana gelen çeşitli doğal afetler sonucu 151 kişi yaşamını yitirdi.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi, konuya ilişkin basına açıklamada bulundu.

Rahimi, son 3 ayda meydana gelen çeşitli doğal afetler sonucu 151 kişinin hayatını kaybettiğini, 225 kişinin yaralandığını belirtti.

Rahimi ayrıca, bu süreçte 2 bin 164 evin tamamen yıkıldığını, çok sayıda evin hasar gördüğünü, 3 bin 299 hayvanın telef olduğunu ve 15 bin 270 dönüm tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortam nedeniyle altyapı konusunda büyük sorun yaşanıyor. Bu nedenle deprem, sel ya da soğuk kış şartları gibi doğal afetler çok daha fazla kişinin hayatının kaybetmesine neden oluyor.