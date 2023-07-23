Afganistan'da Sel Felaketi: 22 Ölü, 40 Yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Vardak vilayetinde meydana gelen sağanak ve ani sel felaketlerinde en az 22 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yüzlerce ev ve binlerce dönüm tarım arazisi hasar gördü veya yok oldu.

MEYDAN ŞAR, 23 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Vardak vilayetinin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak ve ani sel felaketlerinde en az 22 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Vilayet yönetiminden Pazar günü yapılan açıklamada, şiddetli yağışların Cumartesi gecesi geç saatlerde Jalrez, Chak, Sayid Abad, Nurkh ve Jaghato ilçelerinde ani sel baskınlarına yol açarken, yüzlerce ev ve binlerce dönüm tarım arazisinin hasar gördüğü veya tamamen yok olduğu belirtildi.

Vilayet Doğal Afet Yönetim Müdürü Feyzullah Celali, selde ondan fazla insanın kaybolduğunu teyit etti.

Bu arada Afganistan Meteoroloji İdaresi, yağışların önümüzdeki günlerde süreceği tahmininde bulunurken, ülkenin bazı kesimlerinde sel felaketi yaşanacağı konusunda uyardı.