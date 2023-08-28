Afganistan'da Patlamamış Mühimmatlar Hayatları Tehdit Ediyor

Afganistan'ın Farah vilayetinde yaşayan Khudai Rahim'in üç oğlu patlamamış mühimmatlar nedeniyle hayatını kaybetti veya yaralandı. ABD güçlerinin bıraktığı patlamamış mühimmatlar, Afgan halkının günlük yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Çocuklar en savunmasız kurbanlar arasında yer alıyor.

1. Farah Rod'dan çeşitli görüntüler

3. Farah Rod'dan çeşitli görüntüler

5. Farah Rod'dan çeşitli görüntüler

7. Farah Rod'dan çeşitli görüntüler

8. SES 4 (Peştuca): MOHAMMAD İBRAHİM, Patlamamış mühimmat kazası mağduru

54 yaşındaki Khudai Rahim, Afganistan'ın Farah vilayetinin Farah Rod ilçesine bağlı Rigretion köyünde yaşıyor.

İki oğlunu 2021 yılında patlamamış mühimmatların infilak etmesi nedeniyle kaybeden Rahim'in üçüncü oğlu ise 2022 yılında köylerinin hemen yakınında meydana gelen mayın patlamasında ağır yaralanmış.

"Üçüncü oğlum bir mayın buldu. Muhtemelen havan mayınıydı ve onunla oynamaya başladı. Çocuktu ve ne olduğunu bilmiyordu. Mayın patlayınca karnından kötü şekilde yaralandı."

ABD öncülüğündeki askeri güce ait son birlikler, Afganistan'ı 20 yıllık askeri işgalin ardından Ağustos 2021'in sonlarında ülkeyi terk etti, ancak ABD birliklerinden kalan patlamamış mühimmatlar yıllardır, hatta on yıllardır Afganların hayatına mal olmaya devam ediyor.

Rahim Xinhua'ya yaptığı açıklamada, oğlunun tıbbi tedavisi için 375.000 Afgani (yaklaşık 4.500 ABD doları) harcadığını söyledi.

Rahim, ABD güçlerinin dört yıl önce Rigretion köyünü bombaladığını belirtti.

"Savaş uçakları köyü bombaladı. Burayı karadan ve havadan hedef aldılar ve her türlü bombayı kullandılar."

Rigretion köyünden 17 yaşındaki Samiullah ise, ABD güçleri tarafından bırakılan patlamamış mühimmatların Afganların hayatını tehdit etmeye devam edeceğinden endişe ediyor.

"15 yaşındaki kardeşim yaklaşık bir buçuk ay önce burada hayatını kaybetti. ABD askerleri geçmişte burayı bombaladı ama kalan bombalar hala çocuk ve gençlerin hayatına mal oluyor. Üzerine basanlar ölüyor."

Benzer bir korkuyu dile getiren patlamamış mühimmat mağduru 33 yaşındaki Muhammed İbrahim, bombaların kendisini sonsuza dek sakat bıraktığını söyledi.

SES 4 (Peştuca): MOHAMMAD İBRAHİM, Patlamamış mühimmat kazası mağduru:

"Yaklaşık dört ya da beş yıl önce köyümüz bombalandı ve bombalar patladı. Ancak yedi gün sonra patlamamış bir mühimmatın infilak etmesiyle sakat kaldım. 20 gün sonra Karaçi'de bir hastanede uyandığımda elimin kesildiğini gördüm."

İbrahim, şu ana kadar herhangi bir tazminat almadığını söyledi.

Brown Üniversitesi bünyesindeki "Savaşın Maliyetleri" projesinin raporuna göre, Afgan toprakları patlamamış mühimmatlarla dolu ve bu mühimmatlar başta çocuklar olmak üzere on binlerce Afgan'ın seyahat ederken ve günlük işlerini yaparken ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, çocukların patlamamış mühimmatların en savunmasız kurbanları olduğuna dikkat çektiği raporunda, Ocak 2022 ile Haziran 2023 arasında Afganistan'da kara mayını patlamaları ve patlamamış mühimmatlarla ilgili 541 olayda 640 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Farah Rod'dan bildiriyor.

(XHTV)