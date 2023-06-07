Afganistan'da minibüs kazası: 25 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-e Pol vilayetinde, bir minibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Sar-e Pol Vilayeti Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Din Muhammed Nazeri, basına yaptığı açıklamada, Sayyad ilçesinde, bugün öğleden sonra seyir halindeki bir minibüsün derin bir çukura devrildiğini, kazada 9'u çocuk, 12'si kadın toplam 25 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Minibüstekilerin, bir düğünden döndüğünü belirten Nazeri, kazanın nedeninin, şoförün dikkatsizliği ve kötü yol koşulları olduğunu kaydetti.