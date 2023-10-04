Afganistan'da milyonlarca kişiye beslenme yardımı yapılamıyor

Afganistan'daki Dünya Gıda Programı yetkililerine göre, ülkedeki 1 milyondan fazla anne ve çocuk finansman sıkıntısı nedeniyle beslenme yardımı alamıyor. Dünya Gıda Programı, bu durumun en çok kadınları etkilediğini belirtti. Ülkede yaklaşan kış mevsimiyle birlikte gıda sıkıntısının daha da artabileceği uyarısı yapılıyor.

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1. Afganistan'da Kunduz vilayetindeki Merkez Hastanesi'nden çeşitli görüntüler

Afganistan'daki Dünya Gıda Programı yetkililerinin Pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre ülkedeki 1 milyondan fazla anne ve çocuk büyük finansman sıkıntısı nedeniyle artık beslenme yardımı alamıyor.

Dünya Gıda Programı, eskiden Twitter olarak bilinen X'te "Afganistan'daki yardım kesintilerinin bedelini en çok kadınlar ödüyor" ifadesini kullandı.

Örgütün Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamaya göre, Afganistan'da Ağustos ayında 6 milyondan fazla kişiye acil gıda, nakit para, beslenme ve geçim desteği sağlanırken, Dünya Gıda Programı finansman krizi nedeniyle ayda sadece 3 milyon kişiye hayat kurtarıcı gıda desteği sağlayabildi.

Dünya Gıda Programı ve diğer uluslararası kuruluşlar, yoksul ülkede yaklaşan sert kış mevsiminde daha ciddi gıda sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)