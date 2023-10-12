Afganistan'da meydana gelen depremde büyük yıkım

Afganistan'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan yıkım, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afganistan Ofisi'nin kameralarına yansıdı.

ICRC Afganistan Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, aynı anda üst üste gelen zorluklarla karşı karşıya kalan Afganlarla birlikte. Yetkilileri ve Afganistan Kızılayı'nı müdahalede destekliyoruz" denildi.

Ayrıca ICRC, Afgan depremzede Abdul Latif'in sözlerine de yer verdi. Latif, depremin ardından her şeylerini kaybettiklerini belirterek, "Bizim için hiçbir şey kalmadı. Evimiz yok. Her şey yok oldu" ifadelerini kullandı. ICRC, Latif'in sözlerini, "Abdul Latif'in hayatı bir gecede tamamen değişti" ifadeleriyle duyurdu.