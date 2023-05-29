Afganistan'da mayın patlaması: Üç çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusunda yer alan Vardak vilayetinde iki farklı mayının patlaması sonucu üç çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk da yaralandı.

MEYDAN ŞAR, 29 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunda yer alan Vardak vilayetinde Pazar günü geçmiş savaşlardan kalma iki farklı mayının patlaması sonucu üç çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk da yaralandı.

Vardak eyalet yönetimi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 5-8 yaşlarındaki üç çocuğun Pazar günü öğleden sonra Seyid Abad bölgesinde oyuncağa benzettikleri bir patlayıcı cihazla oynamaya başlaması sonucu ilk patlamanın meydana geldiğini, iki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini ve bir çocuğun da yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, bu olaydan bir saat sonra Seyid Abad'a komşu Day Mirdad ilçesinde bir mayının patlaması sonucu bir çocuğun daha öldüğü belirtildi.

Cuma günü Seyid Abad bölgesinde meydana gelen benzer bir patlamada bir çocuk hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

Afganistan, dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Ülkede geçen 40 yıl içinde meydana gelen savaşlar ve iç çatışmalardan geriye kalan infilak etmemiş cihazların patlaması nedeniyle her ay çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.