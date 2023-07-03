Afganistan'da Mayın Patlaması Sonucu Üç Çocuk Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Faryab vilayetinde geçmiş savaşlardan kalma bir mayının patlaması sonucu üç çocuk yaşamını yitirdi, üç çocuk da yaralandı. Benzer bir olay daha önce Vardak vilayetinde yaşanmıştı.

MAYMANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde geçmiş savaşlardan kalma bir mayının patlaması sonucu üç çocuk yaşamını yitirirken, üç çocuk da yaralandı.

Vilayet Enformasyon ve Kültür Müdürü Mawlawi Shamsullah Mohammadi'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Faryab vilayetinin Havaca Sebz Poş ilçesinde Pazar günü öğleden sonra bir grup çocuk oyuncağa benzettikleri bir cihazla oynamaya başladı. Cihazın aniden patlamasıyla olay yerindeki üç çocuk hayatını kaybetti, üç çocuk da yaralandı.

Yaralanan çocuklar tedavi için yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

Benzer bir olay da birkaç hafta önce Afganistan'ın doğusundaki Vardak vilayetinde meydana gelmiş ve olayda bir kişi hayatını kaybetmişti.