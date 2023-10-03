Afganistan'da Mayın Patlaması Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde patlamamış bir mayının infilak etmesi sonucu iki çocuk hayatını kaybetti. Ülkede geçtiğimiz hafta meydana gelen ikinci patlama oldu.

ŞİBİRGAN, 3 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Pazartesi günü patlamamış bir mayının infilak etmesi sonucu iki çocuk hayatını kaybetti.

Vilayet polis sözcüsü Abdul Satar Halimi'nin açıklamasına göre, bir grup çocuk öğle saatlerinde Darzab ilçesinin Qarachonqal bölgesindeki bir tepede oyuncak sandıkları bir cihazla oynamaya başladı. Ancak cihazın aniden patlamasıyla iki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti ve bir çocuk da yaralandı.

Bu patlama, savaşın harap ettiği ülkede geçtiğimiz hafta meydana gelen ikinci patlama oldu. Ülkenin batısındaki Nimroz vilayetinin Dilaram bölgesinde geçen hafta meydana gelen bir önceki patlamada, geçmiş savaştan kalan bir havan mayınının patlaması sonucu iki çocuk ölmüş, iki çocuk da yaralanmıştı.

Dünyada en fazla kara mayınlarının bulunduğu ülkelerden biri olan Afganistan'da, her ay çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi, onlarca yıldır süren savaşlardan kalan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu ölüyor veya sakat kalıyor.