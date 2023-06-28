Afganistan'da Kurban Bayramı Namazı Kılındı

Afganistan'da Kurban Bayramı namazı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil başta olmak üzere pek çok vilayette camilere akın etti. Taliban yönetimi, camilerde geniş güvenlik önlemi aldı. İmam ve vaizler, Afganistan'da barış, huzur refah dilerken, tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi. Bayram namazı sonrası halk, kucaklaşarak birbirlerinin bayramını kutladı.

Afganistan'da Kurban Bayramı namazı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil başta olmak üzere pek çok vilayette camilere akın etti.

Başkent Kabil'in merkezindeki camiler başta olmak üzere, Herat Ulu Camii ve Kandahar Merkez Camisi'nde namaz ibadetini yerine getirmek isteyen Afganların yoğun katılım gösterdiği görüldü.

Taliban yönetimi, camilerde geniş güvenlik önlemi aldı.

İmam ve vaizler, Afganistan'da barış, huzur refah dilerken, tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi.

Bayram namazı sonrası halk, kucaklaşarak birbirlerinin bayramını kutladı.