Afganistan'da kar yağışı ve sel nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da kar yağışı ve sel nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da son 3 günde meydana gelen kar yağışı ve sel nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 274 ev kullanılamaz hale geldi ve 1558 ev su altında kaldı.

AFGANİSTAN'da kar yağışı ve sel nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Muhammed Yusuf Hamad, son 3 günde kar yağışı ve sel nedeniyle ülke genelinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hamad ayrıca 274 evin kullanılamaz hale geldiğini ve 1558 evin su altında kaldığını ifade etti.

