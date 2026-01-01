Afganistan'da kar yağışı ve sel nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

AFGANİSTAN'da kar yağışı ve sel nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Muhammed Yusuf Hamad, son 3 günde kar yağışı ve sel nedeniyle ülke genelinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hamad ayrıca 274 evin kullanılamaz hale geldiğini ve 1558 evin su altında kaldığını ifade etti.