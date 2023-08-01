Afganistan'da İnsan Saçı Kaçakçılığı Girişimi Engellendi

KABİL, 1 Ağustos (Xinhua) -- Afgan güvenlik personeli, ülkenin batısındaki Nimroz vilayetinde 145 kilogram ağırlığında insan saçı kaçakçılığı girişimini engelledi.

Yerel televizyon kanalı Ariana News tarafından Salı günü yayımlanan habere göre, bir araca 145 kilogram insan saçı ve 2.400 kilogram bakır çubuk saklayan kaçakçılar söz konusu malzemeleri ülke dışına çıkarmaya çalışırken, gümrükteki güvenlik personelinin durumu fark etmesi üzerine kaçakçılık girişimi engellendi.

TV kanalı, kaçakçıların tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi paylaşmadı.

Savaşın harap ettiği Afganistan'da uyuşturucu kaçakçılığı yaygın olarak görülse de insan saçı kaçakçılığı girişimleri nadiren bildiriliyor.¦