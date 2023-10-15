Afganistan'da Herat vilayeti yeniden depremlerle sarsıldı

Afganistan'ın Herat vilayeti, 6,3 ve 5,4 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan'da 7 Ekim'deki şiddetli depremlerin ardından Herat vilayeti 6,3 ve 5,4 büyüklüğündeki iki depremle yeniden sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün Herat'ın kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Deprem, yerin yaklaşık 6,3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

USGS, ilk depremden yaklaşık 20 dakika sonra da Herat'ın 27 kilometre kuzeyinde 5,4 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde olan depremin ardından henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde 11 Ekim'de de 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.