Afganistan'da GSM Operatörleri Hizmet Vermeyi Durdurdu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, GSM operatörleri yaklaşık 9 saat boyunca hizmet vermeyi durdurdu. Kesintinin, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yılında anma töreni düzenleyen Şiilere yönelik olası bir terör saldırısının engellenmesi amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, GSM operatörleri, yaklaşık 9 saat boyunca hizmet vermeyi durdurdu.

Vilayet genelinde, yerel saatle 11.00'den itibaren telefonlarından arama yapılamadı, mesaj atılamadı ve internete girilemedi.

Söz konusu kesinti, saat 20.00 sularına kadar devam etti.

Kesintinin, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yılında anma töreni düzenleyen Şiilere yönelik olası bir terör saldırısının engellenmesi amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Taliban yetkililerinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Taliban güçleri, birçok vilayette tören alanlarında güvenlik önlemi alırken, camilerde ise güvenlik tehdidi nedeniyle tören düzenlenmedi.

Terör örgütü DEAŞ, son yıllarda Afganistan'da Şiiler ve Taliban mensuplarına yönelik saldırılarını artırmıştı.