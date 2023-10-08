Afganistan'da depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor

Afganistan'ın Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Afganistan Kızılay'ı bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Afgan medyası, depremde 813 kişinin hayatını kaybettiğini, 1000'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Afgan medyası, can kaybının 813 olduğunu, yaralı sayısının ise 1000'den fazla olduğunu duyurdu. Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, 'Afgan Kızılayı, Herat vilayetinin Zinda Jan ilçesinde depremden etkilenenlere gıda ve içme suyu sağlamıştır ve çok daha fazlası da yoldadır. Afgan Kızılayının kadın ve erkek doktorları yaralılara acil tıbbi tedavi sağlıyor ve Afganistan'ın Herat vilayetinin Zinda Jan ilçesinde yıkılan evlerin enkazı altında kalan canlıları kurtarmak için yorulmadan çalışıyor' denildi.

Afgan Kızılayının paylaştığı görüntülerde, özellikle Zinda Jan ilçesinde meydana gelen yıkın gözler önüne serildi.