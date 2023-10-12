Afganistan'da Deprem Sonrası Çadır Satışları Arttı

Afganistan'ın Herat vilayetinde yaşanan şiddetli depremler sonrası çadır satışları tavan yaptı. Deprem korkusuyla park, sokak ve cami avlularında sabahlamak zorunda kalan bölge sakinleri, çadır satın alma yarışına girdi. Çadır satıcılarıyla müşterilerin sıkı pazarlıklarının yaşandığı pazar yerlerinde uygun fiyata çadır bulma ihtimali azaldı. Depremzede aileler ise günlerdir dışarıda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Afganistan'ın batısında 7 Ekim'den bu yana şiddetli depremlerin yaşandığı, insanların günlerdir park ve sokaklarda sabahladığı Herat vilayetinde çadır satışları tavan yaptı.

Art arda meydana gelen şiddetli depremlerle sarsılan Herat'ta yaşayanlar, yeniden yıkıcı depremlerin olacağına yönelik söylentilerin yayılmasıyla, park, sokak ve cami avlularında sabahlıyor.

Sarsıntıların Herat merkezinde herhangi bir hasara yol açmamasına rağmen bölge sakinleri, söylentilerin etkisiyle pazarlara akın ederek çadır satın alma yarışına girdi.

Herat merkezindeki pazar yerlerinde çadır satıcılarıyla müşterilerin sıkı pazarlığı göze çarpıyor.

Çadır satın alma telaşıyla pazarlara gelen binlerce kişi, geceleri barınabilecekleri ve bütçelerine uygun çadır arıyor.

Fiyatlar ise çadırın boyutuna göre değişiyor. Yoğun talep yüzünden pazarda uygun fiyata çadır bulma ihtimali de azaldı.

"Depremden bu yana satışlar arttı"

AA muhabirine konuşan esnaflar, 7 Ekim'deki deprem öncesi günlük 10-20 olan çadır satışı sayısının deprem sonrası 2 binlere kadar tırmandığını ifade ediyor.

Geceyi dışarıda geçirmek için çadır derdine düşen bölge sakinleri ise sarsıntıların son bulacağı güne kadar evlerine girmeyeceklerini, dışarıda yaşayacaklarını belirtiyor.

Çadır satıcısı Burhaneddin Biar, "Depremden bu yana satışlar arttı. 500'den 1000 taneye kadar satıyoruz. Diğer satışları durdurduk." dedi.

Bir diğer esnaf Abdullah ise "Cumartesi sabah saatlerinde şiddetli bir deprem olmasının ardından tüm Heratlılar çadır almaya geldi. Satışlar çok arttı. Çadır şeklindeki sineklikleri bile çadır niyetine alıp gidiyorlar. Çünkü çadır bulmak zor. Günde bin, iki bin tane satış yapıyor her esnaf." ifadesini kullandı.

Günlerdir dışarıda yaşıyorlar

Depremzede İsmetullah Abdulgıyas da 10 kişilik ailesiyle depremin ilk gününden itibaren dışarıda yaşadığını aktardı.

Deprem korkusunun tüm ailesini sarstığını dile getiren Abdulgıyas, "Akşamları çok soğuk. Çocuklarımın hepsi hastalandı, anlatması zor koşullarda yaşıyorlar. Evde 10 kişiyiz. Mecburuz, park ya da şehrin boş olan herhangi bir noktasında çadırı kuracağız." diye konuştu.

Zühre Nurzai ise her sarsıntıda çok korktuklarını ifade etti.

Nurzai, "Deprem korkusu nedeniyle sineklik (kamp çadırı şeklinde) almaya geldim. 4 gecedir dışarıda yaşıyoruz. Çocuklarım çadırsız dışarıdalar. Toz, rüzgar var. Hava soğuk." dedi.

Mesud Hüseyni, şehir dışında ailesiyle kamp kuracağını anlatarak, "Çadır almaya geldim. 10 kişinin yaşaması için boş bir alanda kuracağız. Çadırda yaşamaya mecburuz." şeklinde konuştu.

2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde bu sabah da 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.