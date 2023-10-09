Afganistan'da Deprem: Ölü Sayısı 2.445'e Yükseldi

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde ve komşu vilayetlerde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.445'e yükseldi. Depremden en çok etkilenen bölge ise Zindajan ilçesi oldu.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan ve depremlerden en çok etkilenen Zindajan ilçesinde afetin ardından bir görünüm, 8 Ekim 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

HERAT, 9 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde ve komşu vilayetlerde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.445'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim İdaresi Herat Vilayet Müdürü Mawlawi Musa Ashari Pazar gecesi yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen bölgenin ise 13 köyün "tamamen yıkıldığı" Zindajan ilçesi olduğunu söyledi.

Aynı günün erken saatlerinde Ulusal Afet Yönetim Kurumu sözcüsü Molla Janan Shaeq, depremler sırasında 9.200'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre Afganistan Cumartesi günü 6,2 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntı yerel saatle 11.10 sularında meydana geldi.